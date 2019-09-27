خالد بشارة لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي" يبعث برسالة طمأنينة للعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المهندس خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، إن مهرجان الجونة السينمائي يسير في الاتجاه الصحيح، ويكبر مع كل دورة أكثر من التي سبقتها، مضيفًا "المهرجان أثبت أنه ليس فقط حفل افتتاح وختام، ولكنه يهتم بإقامة ورش عمل، ودعم المشاريع السينمائية عبر منصة الجونة، ووجود عدد كبير من الضيوف يلتقون بشكل دائم، ونظرًا لصغر مساحة المدينة يحدث تفاعل بينهم لا يشهده أي مهرجان يُقام في المدن الكبرى".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "التحديات التي تواجه المهرجان اختلفت في الدورة الثالثة عن الدورة الأولى، في البداية كنا نشعر بالقلق ونسعى لكسب ثقة الضيوف وصنّاع الأفلام للمشاركة في المهرجان، هذه المرة واجهتنا مشاكل مختلفة، منها أن حفلي الافتتاح والختام يتم إقامتهما في مسرح المارينا والذي لا يسع سوى 1500 كرسي، وبات عدد كبير من الضيوف يحبون الحضور، ونحن نحب استضافتهم وكلهم مهمين، لكن يحكمنا عدد محدود".

وتابع بشارة "التحدي الثاني تمثل في رغبتنا أن تخرج الدورة الثالثة بصورة أفضل من الدورتين السابقتين، لأن توقعات الناس تجاه المهرجان ترتفع، كما سعينا لتقديم أفكار جديدة، ويشغلنا طوال الوقت أن يستمر المهرجان".

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وعن الأثر الذي حققه المهرجان، في دعم السياحة بـ"الجونة"، أوضح "من قبل المهرجان والجونة تتمتع بحراك سياحي كبير، المهرجان وفريق الكرة يعرفهم كل مصري حتى من لم يزورها من قبل، لكن المهرجان ساهم في بعث رسالة طمأنينة كبيرة للعالم ويساهم في تنشيط السياحة خاصة الخارجية"، مضيفًا "الناس بتشوف ان مهرجان بالحجم ده يُقام على أرض مصرية، يحضره عدد كبير من الضيوف ومن مختلف أنحاء العالم، دليل على الاستقرار بيشوفوا ده بعيونهم، ودي رسالة مهمة في السياحة مش بس للجونة لمصر كلها".

وعن التفكير في إقامة مهرجان الجونة الموسيقي، قال "الجونة تركز على الفن والرياضة بأكثر من شكل، وتم الإعلان منذ شهرين عن بناء مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وقاعة للموسيقى كبيرة، صممها أحد أهم المصممين والمعمارين في العالم، وبعد بناءها سننظم مهرجان موسيقي"، مشيرًا إلى أن علاقة الجونة بالموسيقى بدأت منذ فترة طويلة؛ فهناك أكثر من أغنية تم تصويرها بها، إلى جانب حفلات الموسيقى التي تُقام على هامش "الجونة السينمائي".

واختتم بشارة بالحديث عن توقعاته للدورة الرابعة من مهرجان "الجونة السينمائي" 2020، قائلًا "هيُقام في قاعة المؤتمرات الجديدة، والتي ستُبنى بشكل معماري قوي يليق بالجونة وبمصر".