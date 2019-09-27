شيرين رضا تشارك جمهورها صور من حفل "روائع هوليود" بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي: نشرت الفنانة شيرين رضا، مجموعة صور لها من إطلالتها بحفل "روائع هوليوود"، لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي. وعلقت "شيرين"، على الصور قائلة: "استمعت بحضور حفل هوليود الموسيقي للمايسترو أحمد الصعيدي". وانطلقت الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الخميس 19 سبتمبر، وتختتم فعالياته اليوم 27 سبتمبر الجاري.

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