نادين نسيب نجيم تنشر صورة لابنها:" الله يحميك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شاركت النجمة اللبنانية نادين نسب نجيم جمهورها بصورة لابنها "جوفاني"، معربة عن حبها له، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهر "جوفاني" في الصورة وهو يحتضن كلبه وعلقت "نادين"على الصورة: "طفلي بارك الله فيك يا حبيبي الله يحميك ويعطيك أيام حلوة". يذكر أن الفنانة اللبنانية نادين نجيم انفصلت مؤخرا عن زوجها هادي الأسمر والتي تزوجت منه عام 2012، وأنجبت منه "هيفن وجوفاني.



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