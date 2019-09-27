سلمان خان: لم أفعل شيئًا من هذا القبيل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 سبتمبر 2019 06:27 مساءً - لازالت الشائعات تطال نجوم بوليوود وآخرها النجم Salman Khan سلمان خان، الذي نفى مؤخرًا خبر قيامه بإهداء النجمة الهندية رانو موندال، شقة فخمة وسيارة حديثة الطراز.



وفي التفاصيل، فقد نفى سلمان جميع التقارير التي ذكرت أنه قد وهب المغنية الهندية رانو موندال، شقة بقيمة 55 ألف روبية، بالإضافة إلى سيارة حديثة.

سلمان خان والمغنية الهندية رانو

وقال سلمان في حديث صحافي له: "هذه أخبار كاذبة، غريب أن أسمع عن أمر لم أفعله، ليس هناك من يدين بذلك، لم أفعل شيئًا من هذا القبيل."



وقبل ذلك، قال فيكي بيواس، المسؤول في المقام الأول عن تصوير ونشر فيديو أغنية رانو، على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ المغنية لم تتلقَّ أيّ شقة كهدية من سلمان، وقال إنّ كل هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.



وأضاف فيكي في حديثه لوكالة الأنباء الهندية IANS : "لم نسمع شيئًا عن منح سلمان خان شقة بقيمة 55 ألف روبية لرانو دي، إنها أخبار مزيفة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي."



وأكمل في تصريحه: "هناك الكثير من الأخبار المزيفة المحيطة بـ رانو، تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل: شرائها سيارة، أو اشتراكها في برنامج Bigg Boss، أو دفع لها هيميش ريشاميا 50 ألف روبية لتسجيل أغنيته، هذه التقارير والأخبار مزيفة."

سلمان خان

مهنيًّا، سيظهر سلمان لاحقًا في فيلم " Dabangg 3" من إخراج برابهو ديفا، والذي يجدد من خلاله عودة شخصية الفيلم الشهيرة شولبول باندي Chulbul Pandey.



والفيلم أيضًا من بطولة سوناكشي سينها ا Sonakshi Singh، وأرباز خان Arbaz Khan، في دور راجو ومكشانشاند باندي، ومن المتوقع عرضه في ديسمبر 2019.