بالفيديو: فرح الهادي تكشف تعرضها لإصابة مؤلمة

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستغرام” فيديو كشفت فيه الفنانة فرح الهادي تعرضها لحادث كاد يؤدي إلى حدوث كسر في رجلها.

ونشرت المقطع على حسابها على تطبيق “سناب شات” مع التعليق: “الله ستر على رجلي ما انكسرت. طحت طيحة الله لا يوريكم. متت طلعت روحي”.

وذكرت أن قدمها انزلقت وتعرضت للالتواء. وأثار الفيديو موجة من الجدل في أوساط المتابعين حيث تعاطف معها بعضهم فيما انتقدها آخرون معتبرين أنها تستغل كل تفاصيل حياتها من اجل تحقيق الشهرة.

ورغم الانتقادات حقق الفيديو على احد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات أكثر من 122 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن الفنانة تعرضت في وقت سابق لسخرية لاذعة من الإعلامية الكويتية نهى نبيل. وظهرت الأخيرة في فيديو علقت فيه على مناداة فرح زوجها باسم “عغيل” كما على لفظها بعض الكلمات بطريقة خاطئة.