ماجد المصري يوجه رسالة نارية للإرهاب

وجه النجم ماجد المصري رسالة شديدة اللهجه للإرهاب، حيث نشر صورة لعلم الجمهورية مصر العربية، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق ماجد كاتبًا عليه: "اللهم أحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل سوء.. من

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كل خائن ولا مليون لا للإرهاب".

يذكر أن النجم ماجد المصري شارك مؤخرًا في بطولة مسلسله "بحر"، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وبطولة كل من

ماجد المصري، دياب، محمد علي رزق، عبد الرحمن أبو زهرة، محمود جمعة، سناء شافع، حنان سليمان، أشرف زكي، أحمد كرارة، منة عرفة، ثراء جبيل، سلوى عثمان، نورهان عرفة.