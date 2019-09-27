شاهدوا.. نبيلة عبيد ترقص مع جو رعد على أنغام أغنية عراقية

كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 05:43 مساءً - نشر الفنان جو رعد فيديو ظهر فيه الى جانب الممثلة المصرية نبيلة عبيد التي تزور لبنان حالياً، حيث بدت عبيد في الفيديو هي ترقص مع رعد على أنغام أغنية الأخير “وكع وكع”.
رعد علق على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بالتالي: “نبيله عبيد ترقص على وكع وكع رقصة عراقية مع. جو رعد اجمل من اجمل فيديو كليب”.
يذكر ان الممثلة المصرية نبيلة عبيد كانت قد تواجدت في لبنان للمشاركة في لجنة إنتخاب ملك جمال لبنان لعام 2019 حيث توج باللقب الشاب محمد صندقلي.
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