دراسة تحذر من 8 أطعمة إياك أن تتناولها صباحاً

كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 05:43 مساءً - كشفت دراسة قام بها مختصون بالتغذية عن الأطعمة الصباحية التي قد تساهم بمشاكل للمعدة، وبالتالي حدد المختصون أبرز الأشياء التي لا يحبذ تناولها على الإفطار صباحا. ونقل موقع روسي نتائج الدراسة التي تم إجراؤها على العديد من الأشخاص الذين يتناولون الفطور كل يوم. ووفقا للنتائج توصل المختصون إلى 8 أطعمة من المحبذ عدم تناولها صباحا بشكل مباشر ومن بينها:

-الموز

لا يحبذ تناول الموز صباحا على المعدة الفارغة، وذلك لأن هذه الفاكهة تقوم على تعزيز مستوى المغنيسيوم في الدم ما سيؤثر سلبا على عمل القلب.

-اللبن أو الزبادي

لا يحبذ تناول اللبن أو الزبادي على المعدة الفارغة لأنه سيقوم بتعزيز حمض الهيدروكلوريك من خلال بكتيريا موجودة باللبن.

-الإجاص

كما اعتبر المختصون أن فاكهة الإجاص مضرة على المعدة الفارغة صباحا نظرا لكمية الألياف الخشنة التي تحتويها والتي يمكن من خلالها أن تجرح غشاء المعدة.

-القهوة

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كما يعتبر تناول القهوة على المعدة الفارغة بالأمر الخطير لأنه يحفز زيادة الحموضة في المعدة ما سيجعلها ثقيلة.

– العصائر الطازجة

كما يستحسن عدم تناول العصائر الطازجة والتي قد تساهم بتهييج الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي وتحفيز الإنتاج المفرط للأنزيمات البنكرياس ما سيؤدي إلى انتفاخ البطن والشعور بالغثيان.

-المشروبات الغازية

كما يقترح المختصون الابتعاد عن تناول استبعد المشروبات غازية صباحا خصوصا الباردة حيث يبطئ عملية تدفق الدم إلى المعدة ما يزيد سوء الهضم.

-الحلويات

كما لا يحبذ تناول الحلويات على المعدة الفارغة صباحا نظرا لاحتوائها على الكربوهيدرات التي تزيد بشكل كبير من مستويات السكر في الدم.