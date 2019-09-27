مساري يحذف “فيديو وائل كفوري” ويثير الجدل!

متابعة بتجـــــــــــرد: حذف النجم العالمي من أصل لبناني مساري فيديو كان نشره عبر حسابه على “إنستجرام”.

وظهر مساري في الفيديو المحذوف وهو يعزف على البيانو ويغني “معقول تشتّي بآب” للنجم وائل كفوري، بإحساسه الخاص، مثيراً إعجاباً كبيراً لدى المتابعين.

وأثار حذف مساري الفيديو تعجّبَ البعض، خصوصاً أن السبب وراء حذفه لا يزال مجهولاً، إلى أن يوضح مساري دوافع الأمر.