طفلة تتحدّى محمد صلاح والأخير يردّ: قبلتُ التحدي.. إليكِ التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وافق النجم المصري محمد صلاح على قبول التحدي الذي طرحته لاعبةٌ ناشئة في "تنس الطاولة"، بعد أيام على خيبةِ الأمل التي تعرّض لها بسبب ملابسات إعلان جائزة أفضل لاعب كرة قدمٍ في العالم، مبديًا بذلك استعداده لخوض تجربةٍ جديدةٍ.

ونشرت هنا جودة، 12 عامًا، عبر حسابها على فيسبوك منشورًا في 17 أغسطس الماضي، تدعو فيه "مو صلاح" لخوضِ مباراةٍ ضدها في تنس الطاولة، وقالت فيه: "تحدي الأبطال، مش أي كورة هتقدر عليها مو صلاح، لو لعبت معايا ماتش (مباراة) يا ترى مين هيكسب، اليد الذهبية ضد القدم الذهبية".

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وجاء ذلك عقب حصول جودة، لاعبة الأهلي، على بطولة الجمهورية للدرجة الأولى في إنجازٍ غير مسبوق، إذْ حقّقت فوزًا على منافستها فرح عبد العزيز، لاعبة الزمالك، المصنفة الثانية أفريقيًا، وبرغم فارق السن الكبير بينهما، إذ تبلغ فرح 27 عامًا.

وجاء رد صلاح قبل ساعات مخاطبًا إياها عبر تويتر بطرافة قائلاً: "طب أبعتلك مكة (في إشارة إلى ابنته) تلاعبك الأول، ولا ألعب أنا على طول، بس ماشي قبلت التحدي".

ولكن هنا ردّت عليهِ بمنشورٍ آخر قالت فيه: "انا بحب اللعب مع الكبار ومكه تنور مو صلاح"، في إشارةٍ إلى أنها تريد اللعب معه شخصيًا.

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وعلّق المتابعون بإقامة تحدي "اليد الذهبية ضد القدم الذهبية" في أقرب وقت وجعله أمام الملأ مما سيزيده تشويقًا وإثارةً.

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يُذكر أنَّ إدارة تنس الطاولة بالأهلي، قرّرت تصعيد جودة إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة من منافسات الدوري بعد إنجازها الرائع.