أمل بوشوشة: مُشاركتي في "باب الحارة" إشاعة.. وعيني على الجزء الثاني من "دولار"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة إنها تتمنى المشاركة في جزء ثانٍ من مسلسل "دولار" الذي عُرض الجزء الأول منه على شبكة "نتفليكس" العالمية، في الـ8 من أغسطس الماضي، موضحةً أنه يتم العمل على جزء جديد ولكن القرار النهائي يعود إلى "نتفليكس".

وكشفت أمل في تصريحات صحفية، أنها لم تكتفِ بجمالها للاستمرار في الوسط الفني، مؤكدةً أنها منذ انطلاقها في المجال ولم تركن على الجمال بل أدركت أن الاجتهاد وتطوير الذات وصقل الموهبة من أهم الأشياء وأنها لو لم تعتمد عليهم لفشلت ولذلك وضعت موهبتها في المقدّمة وتركت الجميع يكتشفها.

وأضافت أنها لا تدّعي بأنها تُمثّل بلدها الجزائر لأن الجزائر بلد عظيم لا يمكن اختصاره بأشخاص ولكنها تُمثّل نفسها كمواطنة جزائرية تقدّم صورةً جميلةً عن بلدها.

وأكّدت الفنانة الجزائرية، أن ما يُثار بشأن مشاركتها في الجزء الجديد من مسلسل "باب الحارة" شائعة لا أساس لها من الصحة، موضحةً أنها أصبحت أكثر نضجًا في قراءة النصوص المقدمة لها، مردفةً: "خياراتي الفنية بديهية أكثر وقراءتي أدق وأشمل وأخوض التحدي بنضج وثقة ومعرفة أشمل لأدواتي التمثيلية".

واستطردت "بوشوشة" أنها غابت عن دراما رمضان الماضي لأن ما تم عرضه عليها من أعمال كان دون المستوى، مبينةً أنها تابعت كل المسلسلات التي عُرضت عليها ورفضتها من باب مواكبة التطورات التي تشهدها الدراما العربية وأكدت أن مسلسل "مسافة أمان" من أكثر المسلسلات التي أثارت إعجابها وهنّأت صُنّاع العمل على مجهودهم.

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ورفضت الإفصاح عن الأعمال التي لم تعجبها مبررة ذلك بأن البعض لا يتقبّل النقد كما أنها ليست في محل تقييم الآخرين.

وأردفت أمل بوشوشة أنها لم تستقر على عمل فني جديد للفترة المقبلة، خاصةً أنها تعتبر "دولار" من أكثر الأعمال المحببة لها بدءًا من النص وتركيبة الشخصية وفريق العمل والمخرج والإنتاج وهذا ما يطمح إليه كل فنان عربي.

وأكّدت أن "نتفليكس" أو المنصات العالمية بشكل عام فرضت نفسها بقوة في المنطقة العربية وفتحت نافذة للفنانين وشركات الإنتاج، منوهةً إلى أن "نتفليكس" كسرت قيود الثلاثين حلقة وتخضع لمعايير عالمية تفرض شروطًا على العمل للحفاظ على الجودة.

يُذكر أن مسلسل "دولار" من إخراج سامر برقاوي، وإنتاج شركة الصباح، وتكوّن الجزء الأوّل من 15 حلقة، وشارك في بطولة المسلسل أمل بوشوشة وعادل كرم، صفاء سلطان، كارمن لبس، يارا قاسم، وعبّاس جعفر.