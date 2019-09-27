زين الدريعي: قبول فيلمي في مهرجان فينيسيا كان أكبر مكافأة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يعرض مهرجان الجونة السينمائي الفيلم الأردني “سلام” للمخرجة زينة دريعي ضمن سلسلة الأفلام القصيرة. علماً أنه سبق وشارك في مسابقة “آفاق” للأفلام القصيرة في مهرجان فينيسيا الشهر الماضي

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وشرحت مخرجة الفيلم زين الدريعي لـ""الخليج 365"" أن النقطة الأساسية لعمل الفيلم هو عنوان القضية بغض النظر إن كان موجهاً للنساء أم لا. وقالت: "يحكي الفيلم قصة شخصية قريبة لي انظلمت جداً مع اختلافٍ بسيط في الحكاية، فأحببت أن أعكس روايتها عن طريق هذا الفيلم.

وعبّرت عن سعادتها باحتفاء الجمهور بالفيلم ومداخلاتهم حوله، مشيرةً إلى أن تفاعل الناس وتعليقاتهم تُحفّزها على العمل أكثر وأكثر.

وأشارت إلى أن قبول فيلمها في مهرجان فينيسيا كان أكبر مكافأة لها حيث تم اختياره بين 12 فيلم من أصل 3500 تقدموا للمشاركة. لافتة إلى موعد عرضه مستقبلاً في مهرجان "انتر فيلم برلين" في شهر نوفمبر القادم، وأيضاً في مهرجان سان فرانسيسكو العرب.

وختمت حديثها كاشفة أنها بصدد الانتهاء من تحضير فيلم روائي طويل يبدأ تصويره في العام 2021

يُذكر أن قصة الفيلم تحكي عن "سلام" التي تعيش على أمل الإنجاب يوما ما، ولكنها تعاني كثيراً في محاولتها لمساعدة زوجها "عمار" على تخطي أزمة عدم القدرة على الإنجاب. ولكن حياتهما تتعقد عندما تتدخل حماتها لتتشابك حبكة القصة الى ذروتها.