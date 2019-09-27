شكرا لقرائتكم خبر عن جيسون بيتمان مخرجا لفيلم " ريان رينولدز " الجديد Clue بعد فوزه بالإيمى . والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فوزه الأحد الماضى بجائزة الـ إيمي كـ أفضل مخرج عن سلسلة الدراما " Ozark"، يجرى المخرج جيسون بيتمان محادثات مع الممثل ريان رينولدز لـ إخراج فيلم Clue، المستوحى من اللعبة التي تحمل نفس الاسم، وسيطرح على طريقة الـ Live Action، وسيكون إنتاج مشترك بين شركتى ديزنى وفوكس، اللعبة طرحت في الأسواق بواسطة شركة الألعاب Hasbro.

وكان رينولدز قد أبرم صفقة إنتاج مدتها ثلاث سنوات فى أوائل العام الماضي بعد نجاح فيلمي Deadpool، وتم اختيار المؤلفين ريت ريس وبول ويرنيك، اللذان كتبا أول فيلم من Deadpool، لكتابة سيناريو Clue.

وبدأ المخرج بيتمان في تنفيذ إنتاج الموسم الجديد من Ozark، وذلك جنبا إلى جنب مع إخراج حلقتين من المسلسل في الموسم الثالث، بالإضافة إلى إعادة دوره كمستشار مالي لـ كارتل للمخدرات تحت اسم مارتي بيرد، وكانت أخر ما قام به بيرد فى المسلسل هو أخذ عائلته من شيكاجو إلى ميسوري أوزاركس لإجاراء عملية غسيل أموال جديدة لـ 500 مليون دولار، بمساعدة زوجته ويندي، لـ ينتهى الموسم الماضي فى كازينو على متن قارب.

كما يقوم بيتمان بإخراج أول حلقتين من مسلسل The Outsider الذى سيعرض على شبكة HBO، حسبما نشر موقع " deadline".