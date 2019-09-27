شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة حب علي تويتر .. رسائل دعم وتأييد نجوم الفن للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا عدد كبير من نجوم الفن، بالحفاظ على البلد و دعم الرئيس السيسى فى هذه المرحلة الهامة فى تاريخ مصر، وتأييده لاستكمال مسيرته للإصلاح، ورفض دعوات التخريب والفوضى من خلال حساباتهم عبرمواقع التواصل الاجتماعى.

وجاءت رسالة الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، كالتالى:" عظيمة يا مصر و فى رباط إلى يوم الدين"، كما يشارك الفنان محمد رمضان فى مسيرة حب مصرعند المنصة بمدينة نصر، وكتب رمضان قائلا:"هي أكبر مسيرة بكم كلنا مع بعض في حُب مصروفرصة حلو نفك عن نفسنا ونعرفهم اننا أقوى وإننا نمبر وان ومافيا واللهو الخفي والملك ونقولهم إنساي بقى ربنا يحفظ مصر ويرزق ويحفظ وينصر شعبها ضد اَي فتنة او خيانة لضرب إستقرار بلدنا، و الرجال أفعال مش لعب عيال".

وكتبت الفنانة شيرين رضا، قائلة:" يارب أحفظ مصر"، وقال الفنان شريف رمزى: " ربنا يحفظك يا مصر و ينصرك"، أما المخرج بيتر ميمى غرد قائلا:"مبارك شعبى مصر".

فيما غردت الفنانة رشا مهدى، قائلة:" تحيا مصر بولادها الجدعان و خاب مسعى كل خسيس و جبان"، بينما سخر الفنان تامر عبد المنعم من الدعوات التى دعى لها جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا:" جمعة الخلاص باظت خلاص".

وقال الفنان سامح الصريطى، فى رسالته:" لن يحمى مصر بعد الله سبحانه وتعالى الا شعبها بتماسكه ووحدة صفه بثقافته وأخلاقه وقيمه النبيلة الراقية .. وبعمله المتواصل الدؤوب.. وبعيون شرطته الساهرة على أمنه وأمانه .. وبسواعد جنوده حماة الوطن و أبطاله الشجعان من الجيش القوى الصلب..وبإصراره على استكمال حركة الإصلاح والتنمية والبناء وحماك الله يامصر وحفظك من شرور الاعداء والخونة والمتربصين بك".

وكتبت الفنانة جومانا مراد، قائلة: اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً ..اللهم من أراد بمصر الحبيبة وشعبها سوء فاشغله في نفسه وأجعل تدبيرهم في تدميرهم اللهم احفظ الجيش واحفظ الشرطة اللهم احفظ شعب مصر وسائر شعوب المسلمين لا للفوضى مصر".

كما عبر الفنان محمد فؤاد، عن حبه للبلد برسالة عبر حسابه علي انستجرام قال فيها: " اللهم احفظ مصروأهلها..و أبعد عن هذا البلد شر الفتن.. و اجعل يارب أهلها المخلصين في رباط إلي يوم الدين"



أشرف زكى

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بيتر ميمى



تامر عبد المنعم



رشا مهدى



رمضان



شريف رمزى



شريف مدكور



شيرين رضا



كارمن سليمان



محمد فؤاد