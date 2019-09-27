شكرا لقرائتكم خبر عن فريق Lady Antebellum يكشف التفاصيل الكاملة لـ ألبومه الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فريق Lady Antebellum أنه سيطلق قريبا ألبومهم الغنائي الثامن، وهو الخبر الذي قابله عدد كبير من محبي و عشاقي الفريق بحالة من الحماس الكبير .

و الألبوم الجديد للفريق Lady Antebellum من المقرر أن يصدر في 15 نوفمبر المقبل، وهو يحمل اسم " Ocean "، وذلك حسب موقع " pmstudio "، ويضم الألبوم عدد من المفاجآت التي ستثير ضجة بمجرد طرح الألبوم .

“What If I Never Get Over You” “Pictures” “Crazy Love” “You Can Do You” “What I’m Leaving For” “Be Patient With My Love” “Alright” “Let It Be Love” “On A Night Like This” “Boots” “The Thing That Wrecks You” feat. Little Big Town “Mansion” “ Ocean ”

والالبوم الجديد يضم 13 أغنية وهم :