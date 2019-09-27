شكرا لقرائتكم خبر عن فريق Lady Antebellum يكشف التفاصيل الكاملة لـ ألبومه الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فريق Lady Antebellum أنه سيطلق قريبا ألبومهم الغنائي الثامن، وهو الخبر الذي قابله عدد كبير من محبي و عشاقي الفريق بحالة من الحماس الكبير .
و الألبوم الجديد للفريق Lady Antebellum من المقرر أن يصدر في 15 نوفمبر المقبل، وهو يحمل اسم " Ocean "، وذلك حسب موقع " pmstudio "، ويضم الألبوم عدد من المفاجآت التي ستثير ضجة بمجرد طرح الألبوم .والالبوم الجديد يضم 13 أغنية وهم :
- “What If I Never Get Over You”
- “Pictures”
- “Crazy Love”
- “You Can Do You”
- “What I’m Leaving For”
- “Be Patient With My Love”
- “Alright”
- “Let It Be Love”
- “On A Night Like This”
- “Boots”
- “The Thing That Wrecks You” feat. Little Big Town
- “Mansion”
- “Ocean”
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