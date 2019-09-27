شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "أبو" يغنى وتكريم "هنيدى" فى ختام الدورة الثالثة من الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسدل اليوم الجمعة، الستار على فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الدولى، وسيشهد حفل الختام تكريم الفنان محمد هنيدى، ومنحه نجمة الجونة الإبداعية، تقديرًا لمشواره الفنى، كما يستعد "أبو" لتقديم أغنية فى بعنوان "حبيبى يا ليل"، كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال.

وكان "أبو" قد قدم أغنية "3 دقات" فى حفل افتتاح الدورة الأولى من المهرجان وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات نصف مليار مشاهدة على اليوتيوب.

قال النجم محمد هنيدي، أمس الخميس، فى تصريحات صحفية على هامش مهرجان الجونة السينمائى إنه فخور بتكريم مهرجان الجونة خاصة أن الزعيم عادل إمام نال نفس التكريم بالإضافة إلى المخرج داوود عبد السيد.

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أما عن عرض فيلم الفارس والأميرة الكارتون ضمن فعاليات مهرجان الجونة، فقال هنيدى إنه قدمه منذ سنوات طويلة تصل لـ20 عامًا وعندما تحدثوا عنه تخيل أنه فيلم جديد وقال لهم إنه مشغول ليفاجأ بأنه فيلمه الذى قدم فيه الأداء الصوتى.

أما عن الجزء الثانى من فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، أوضح هنيدى أنه فى مرحلة التحضير، مشيرًا إلى أنهم يحضرون للعمل جيدًا قبل البدء فيه وهم منتظرون إشارة المنتج لبدء التصوير.

وكشف عن أنه كان يجهز مشروعًا فنيًا جديدًا مع ديزنى ولكنه لم يتفق على جميع التفاصيل.

وأعلنت قناة ON E نقل حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى الدولى حصريًا عبر شاشتها، اليوم الجمعة، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.