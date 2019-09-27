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صور.. تامر حسنى يتألق فى حفل ضخم بإحدى الجامعات الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم تامر حسنى حفلا غنائياً ناجحاً مساء أمس الخميس، داخل إحدى الجامعات الخاصة، وحضر عشرات الآلاف من طلاب الجامعة وغيرهم من الجمهور، حيث جاء الحفل احتفالا ببدء الدراسة، وسط حضور عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة، وجاء تعداد الجمهور أكثر من 70 ألفا، ونظم الحفل وليد منصور.

 

على مدار ساعتين قدم خلالها تامر حسنى باقة من أروع أغانيه، إذ افتتح الحفل بأغنية "عيش بشوقك"، ثم تلاها أغنية "يا بنت الأيه"، وتوالت الأغانى مع رقص الجمهور الفتيات، كما قدم أغنية "كفاياك أعذار بتوزيع هادئ، كما قدم العديد من الأغانى الخفيفة والتى تفاعل معها جمهوره ومحبيه، وآخرهم أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك".

 

 

ويعمل تامر حسنى حالياً على تقديم أغنية "لولاك حبيبى" على طريقة الفيديو كليب، ويقدم من خلالها نجل الفنان ماجد المصرى مخرجاً لأول مرة، ومن المقرر البدء فى تصويرها خلال الأيام المقبلة عقب الاستقرار على لوكيشن التصوير والشكل النهائى الذى سيظهر به تامر.

 

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يذكر أن تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" المقرر عرضه فى شهر أكتوبر المقبل، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشه بن أحمد ، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان على ربيع، والفنانه ويزو، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، كما يحضر تامر حسنى لفيلم آخر بعنوان "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامرحسنى، وإخراج سارة وفيق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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