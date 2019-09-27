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شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام ترفض الفوضى وتدعم الرئيس السيسى على تويتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة أنغام فى حملات لا للفوضى لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية اليوم، ضد حملات التشويه التى تقودها الجماعة الإرهابية وقنوات الجزيرة للتحريض على الفوضى داخل البلاد، وتفاعلت أنغام فى الحملة التى دشنها الكثير من رواد السوشيال ميديا، عن طريق التفاعل الدائم من حسابها الشخصى للمنشورات التى ترفض الفوضى.
ومن ضمن المنشورات التى شاركت فيها المغنية أنغام، خبر انتشار لافتات "لا لإسقاط الدولة" فى الشوارع، الذى نشره ”الخليج 365” عبر تويتر، بالإضافة إلى تفاعلها مع منشور الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى على تويتر التى نشرت صوراً لوصوله صباح اليوم قادماً من نيويورك بعد مشاركته فى الدورة 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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