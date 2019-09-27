"هما عايزينها فوضى" لمحمد رمضان تقترب من 2مليون ونصف مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حققت أغنية "هما عايزينها فوضى" للنجم محمد رمضان، نجاحا كبيرا، منذ طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب". واقتربت الأغنية من تحقيق 2 مليون ونصف مشاهدة محققة 2,480,274، مشاهدة في أقل من 48 ساعة منذ طرحها. الأغنية من كلمات وألحان فرغلي بليكس من إخراج ياسر سامي.

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