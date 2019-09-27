بعد نجاح حفلها بالرياض.. أحلام تشكر فرقتها الموسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي: وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، الشكر لفرقتها الموسيقية والفرقة الشعبية بالسعودية، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وذلك بعد حفلها بالرياض. وكتبت: "شكراً لكم فعلًا كانت ليلة رائعة بمشاركة فرقتي الموسيقية الكبيرة وأكثر من مائة عازف بقيادة المايستروا الكبير أمير_عبدالمجيد". وأضافت: "شكراً للفرقة الشعبية السعودية الكبيرة اللي قدموا كل الرقصات الشعبية لكل انحاء المملكة العربية السعودية وكل ازياءها وتفاصيلها وأشكر تواجدكم وتغطيتكم الرائعة لي ولكل زملائي الفنانين اللي شاركوني ليلة الختام في العاصمة الرياض". يذكر أن الفنان أحلام اختتمت مساء الإثنين الماضي، فعاليات اليوم الوطني السعودي، في حفل بالعاصمة السعودية الرياض، وشاركها الغناء الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنان السعودي عبادي الجوهر.

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