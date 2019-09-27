محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -ياسمين الشرقاوي: حرص الفنان أحمد فهمي على طمأنة الجمهور، على الحالة الصحية لزوجته الفنانة هنا الزاهد، بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء سفرهما لقضاء شهر العسل. وكتب "فهمي عبر حسابه بـ"فيسبوك: "الحمد لله احنا رجعنا مصر ..شكرًا لكل الناس اللي كانت قلقانة على هنا". وكان "فهمي" أعلن عن تعرض زوجته "هنا الزاهد" لوعكة صحية، خلال قضائهما شهر العسل، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها من المستشفى.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد خروجها من المستشفى.. أحمد فهمي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ "هنا الزاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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