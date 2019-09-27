محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة نسرين أمين، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وظهرت "أمين"، في الصورة وهي ترتدٍ الملابس البدوية، ووجهت حديثها إلى الجمهور متسائلة: " إيه رأيكوا". يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين أمين هو فيلم "أولاد رزق 2"، والذي شاركت فيه مع كل من أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، عمرو يوسف، ومن إخراج طارق العريان.

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كانت هذه تفاصيل خبر نسرين أمين تسأل جمهورها عن "اللوك" البدوي:"إيه رأيكوا" ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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