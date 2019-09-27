بفستان أصفر مي عمر تنشر أحدث صورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة مي عمر، الجمهور بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، خلال تواجدها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام. وظهرت "مي" في الصور بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا أصفر ونظارة شمس، ونالت الصور إعجاب الجمهور. وشاركت مي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ولد الغلابة، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، ومن إخراج محمد سامي، وتأليف أيمن سلامة.

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