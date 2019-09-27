لقاء الخميسي لـ"الخليج 365": شرُفت بالمشاركة في "الفارس والأميرة" بدور الراوي والغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة لقاء الخميسي إن طوال فترة تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي، حرصت على حضور عدد كبير من الفعاليات للدرجة التي كانت تجعلها تنسى تناول الطعام.

وعن مشاركتها في فيلم التحريك "الفارس والأميرة" للمخرج بشير الديك، والذي عُرض في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، قالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أنا الراوي وبغني أغنية (مفيش مستحيل)، حاجة صغيرة لان كان نفسي اسمي يكون موجود وسط الحشد الهائل من النجوم المشاركين فيه: دنيا سمير غانم ومدحت صالح وهنيدي وأستاذ عبدالرحمن أبو زهرة وناس كتير رحلوا عن عالمنا".

وتابعت لقاء "ليا الشرف أكون جزء من أول فيلم أنيميشين مصري عربي وأتمنى له التوفيق"، مضيفة "الفيلم البداية، صحيح لسه مسبقناش ديزني، لكن هنبتدي نشتغل ونوصل للعالمية".

واختتمت لقاء بالإشارة إلى رغبتها في التركيز الفترة المُقبلة على الغناء، مؤكدة أنها قررت احتراف الغناء.