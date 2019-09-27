مي الغيطي: أفلام "الجونة السينمائي" تعبر عن شعار "سينما من أجل الإنسانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة مي الغيطي إنها استمتعت كثيرًا بمشاهدة الأفلام، المشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "المهرجان عرض في فعاليات دورته الثالثة مجموعة من أهم الأفلام المنتقاة من مختلف أنحاء العالم، وكلها مؤثرة وتركز على شعار سينما من أجل الإنسانية".

وتابعت مي "كنت سعيدة إني أقدر أتكلم مع صناع الأفلام، عشان أعرف اللي مروا بيه ويدينا فكرة إزاي نطور من السينما"، لافتة إلى أن أكثر فيلم أعجبها كان اللبناني "1982" للمخرج وليد مونس، وأنها التقت به وحدثته عن رأيها في الصورة التي تبعث راحة نفسية في نفوس كل من شاهد الفيلم، رغم أنه يتحدث عن الحرب والقصف.

مي الغيطي عُرض لها في رمضان الماضي مسلسل "زودياك" إخراج محمود كامل، وشارك في بطولته أحمد خالد صالح، وهند عبدالحليم، وأسماء أبو اليزيد.