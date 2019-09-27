هند عبدالحليم لـ"الخليج 365": أتمنى المشاركة في فيلم تحريك مثل "الفارس والأميرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة هند عبدالحليم، إنها تحمست على مدار أيام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، لمشاهدة كثير من الأفلام المشاركة، ومن بينها فيلم التحريك "الفارس والأميرة" للمخرج بشير الديك.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "(الفارس والأميرة) أول فيلم مصري انيميشن طويل، بطولة هنيدي وناس كتير، وعُرض في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة".

وأكدت هند أنها تحب المشاركة في عمل مثل "الفارس والأميرة"، وتتمنى أن يتحقق ذلك قريبًا.

يُذكر أن هند شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "زودياك" للمخرج محمود كامل، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، مي الغيطي.