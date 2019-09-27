عمرو سعد: "احتمال أعتزل التمثيل بدري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
حرص النجم عمرو سعد على الرد على الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا عن قراره اعتزال الفن مبكرًا.
وقال عمرو في برنامج "عين" على قناة "الحياة": إن تصريحاته لم يتم ذكرها بدقة مؤكدًا، أن ما قاله إنه يرغب في اعتزال التمثيل مبكرًا؛ لأن هذه المهنة مرهقة جدًا بالنسبة له.
تابع: "ده مش معناه إني لو بطلت تمثيل هسيب الشغلانة لا أنا بحب الصناعة وهشتغل حواليها لأني بعشقها.. لذلك ده مش قرار ده طموح يا رب أقدر أعمله.. احتمال أعتزل التمثيل بدري"".
يذكر أن النجم عمرو سعد شارك في السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل "بركة".
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