الليلة.. حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي

يقام مساء اليوم، الجمعة، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وذلك بحضور كوكبة من نجوم الفن في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات السجادة الحمراء في تمام

الساعة السادسة مع نقل مباشر على قنوات ON E، والتي يتوافد عليها نجوم ونجمات المهرجان وصناع السينما من كل مكان في العالم.

ويشار إلى أن يتم خلال الحفل توزيع جوائز ثلاث مسابقات وهي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، مسابقة الأفلام القصيرة.

كما سيتم تكريم الفنان محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية مي مصري، وسيمنحهما المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لإسهاماتهما الفنية في مجال الفن.