الليلة.. أنغام تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالتجمع الخامس

تستعد المطربة أنغام، لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء اليوم، الجمعة، بصحبة المايسترو هاني فرحات، وذلك بمنطقة التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل

مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها جمهورها على خشبة المسرح منها "حالة خاصة جدًا، هدنة، ولا دبلت، يا ريتك فاهمني، بقول نسياك، عرفها بيا، أساميك الكتيرة".. وغيرها من الأغاني.

ويذكر أن كانت المطربة أنغام أحيت حفلاً غنائيًا ضخمًا فى المملكة العربية السعودية، تزامنًا مع الاحتفال بالعيد الوطنى هناك.