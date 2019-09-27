كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 03:54 مساءً - نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو وثق لحظات محاولة زوجان تقليد مشهد راقص في أحد الأفلام لكن النهاية كانت قاسية.
وقالت الصحيفة “هذه هي اللحظة المرحة التي عانى فيها الزوجان من إهانة قاعة الرقص في الزفاف من خلال محاولة رفع كما جاءت في فيلم Dirty Dancing الشهير”.
وحكت الصحيفة “كان مورغان موراي وزوجها يمضيان وقتًا في حفل زفاف شقيقه عندما قررا إظهار حركتهما وبذلا قصارى جهدهما كما أظهرت اللقطات مورغان وهي تتقدم سريعاً نحو أحضان زوجها محاولة تطبيق ما شاهداه في أحد الأفلام”.
وأكملت ديلي ميل “لكن مورغان انتقدت زوجها فيما بعد وجهاً لوجه لأنها لم تحصل على ما يكفي من الرفع لإتمام الحركة ما أدى لسقوطهما للخلف على طاولة البوفيه ما تسبب في ضرب رأسه على الأرض وكتبت “حاولنا أنا وزوجي القيام بالـ Dirty Dancing في حفل زفاف شقيقه”.
وأضافت مورغان مازحةً “اتضح أننا كان ينبغي أن نترك الأمر لباتريك سويزي – بطلة الفيلم – حيث انتهى بي الأمر إلى انفجار فمي مفتوحًا وكان زوجي يعاني من ارتجاج”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا زوجان حاولا تقليد رقصة في أحد الأفلام.. والنتيجة ارتجاج في المخ وانفجار الشفة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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