كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 03:54 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمهنة جديدة، كما وصفها النشطاء تقوم على تدريب العروس لكيفية دخولها حفل الزفاف بمبالغ هائلة.
وأظهر الفيديو أحد الأشخاص وهو يقوم بتدريب منتقبة على دخول حفل الزفاف، فيما أثار الفيديو الجدل بين النشطاء ووصفوه بأنه ترف وبذخ، وخاصة أن هذا التدريب قد يكلف العروس مبالغ تصل إلى 10 آلاف ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مهنة جديدة بتدريب العروس على دخول حفل الزفاف بمبالغ هائلة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.