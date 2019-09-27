عمر حسن يوسف يهاجم مهرجان الجونة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري عمر حسن يوسف عن غضبه من سوء تعامل إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع والده الفنان حسن يوسف، وعدم احترام تاريخه السينمائي الكبير، حسب تعبيره.

عمر، قال في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك: “حاجة تضحك جدا لما القائمين على مهرجان الجونة يكلموا حسن يوسف، عشان يعزموه بعد ما كانوا أول دورتين ناسيين يعزموه أصلا”.

وأضاف: “يتقال حضرتك الأوضة بتاعتك حتبقى Shared، عشان الأوض مش كفاية ولما رفض لغوا الدعوة”.

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وتابع: “حاجة كمان تحزن.. لما تبقى المعاملة دي جاية من مهرجان بلدك اللي هما تقريبا مش عارفين قيمة وتاريخ حسن يوسف في الفن، بس الحمد لله لما بيبقى في مهرجانات كبيرة في بلاد عربية تانية والله المعاملة والتقدير بيبقوا أحسن من هنا بكتير”.

يذكر أن أخر أعمال حسن يوسف، كان مشاركته في مسلسل “الضاهر” مع محمد فؤاد، والذي كان من المفترض أن يعرض في مارس الماضي، لكن تأجل موعد عرضهوزلم يتم تحديد موعد عرضه إلى الآن.

وكان المسلس قد عاني من العديد من المشاكل بين منتجة تامر عبدالمنعم والفنان محمد فؤاد ووصلت إلى المحاكم، قبل أن تنتهي بالصحة مؤخرا.