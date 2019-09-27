بالصور- مجموعة طوني ورد الجديدة ترمز للحياة

Sep 27, 2019
أطلق المصمم اللبناني العالمي طوني ورد مجموعته الجديدة لربيع وصيف 2020.
تمرّ أشعة الشمس كخيوط في أشكالها، إنّها مليئة بالأفكار وترمز للحياة. إنّها زهرة الهندباء Dandelion التي استلهم منها طوني ورد لمجموعته للأزياء الجاهزة لربيع / صيف 2020.
إذ تناثرت بذورها الرقيقة والمطرزة بدقة على الأقمشة المختلفة. كما تُرجمت الصورة الظلية للزهرة في نعومة الحرير، وخفة الدانتيل شانتيه والدانتيل المنقط. تعانق الفساتين الأجسام بطرق مختلفة منها الضيق ومنها الواسع.
تتدرج ألوان المجموعة المتوهجة من البلاش والخزامى إلى اللون الأزرق الفاتح والفوشيا. نفس واحد تتناثر من جراءه جميع البذور….
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