إليسا وتركي آل الشيخ.. ما سبب المُشادّة الكلامية بينهما؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت المُشادّة الكلامية التي حصلت بين الفنانة اللبنانية إليسا ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، الأربعاء الماضي صدمةً بين الجمهور، تصدّرت على إثر ذلك الفنانة قائمة الترند على تويتر.

وبدأت تساؤلات الجمهور واستفساراتهم عن سبب هذا الخلاف الذي طرأ فجأة بين الفنانة اللبنانية، ورئيس الهيئة العامة للترفية، خاصةً وأن الأمر كان يتعلّق حول غياب إليسا عن الحفلات الغنائية لليوم الوطني السعودي الـ 89 الذي صادف الإثنين الماضي 23 أيلول.

الفيديو التالي يعرض المشادة الكلامية التي حدثت بين إليسا وآل الشيخ على تويتر، وسبب الخلاف بينهما.