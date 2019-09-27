أصالة تواصل "الفضفضة" لجمهورها.. هل تعاني من الاكتئاب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنَّ الفنانة السورية أصالة نصري تعيشُ حالةً حقيقةً من الرغبة بالفضفضة إلى جمهورها، فبعد أن نشرت يوم أمس خاطرةً عبرّت فيها عن شعورها بالوحدة والغربة وسط عائلتها، نشرت صورةً تجمعها بأخيها أنس نصري عبر حسابها الخاص على إنستغرام، تكشفُ فيها عن تعرضه للسرقة.

وكتبت أصالة: "لا يجوز أنّ أُعلن هذه القصّة… ولكنّ أيضاً من المفروض أنّ أعلنها، لأنّ الحكاية يجب أنّ تكون أحلى وأبشع، ومن الحكايات الأحلى، أنّ أخي أنس نصري تعرّض للسرقة وهو خارج البيت"، وتابعت: "وقد سُرقت منّه بعض الأشياء الثمينة ومبالغ بسيطة من المال".

وأضافت أصالة: "تمّ العثور على ذاك الرجل في ذات الوقت، ولكنّه لم يعترف بكلّ شيء إلّا بعد مرور وقت، المهمّ أنّ أخي استرجع كلّ ما أخذه ذاك الرجل، وحزن أخي عليه لدرجة أنّه أعطاه المبلغ الّذي أعاده، سألته لماذا؟ قال لي أردتُ أنّ أُريحه من همٍّ سرق من أجله".

واختتمت كلامها بأنها أرادت مشاركة جمهورها هذه القصة عن أخيها الطيب لأنَّ الحكايات الحلوة تجعل الأيام الحلوة.

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ولاقى المنشور تعاطفاً وثناءً كبيراً من جمهورها، إلّا أنَّ بعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك وهو السؤال عن نشر اصالة لذكرياتها وخواطرها، خصوصاً بعد نشرها لمشاعرها الحزينة دون أن توضح السبب والتي جاءت قبل ذلك بيوم، مما دفعهم للاعتقاد بأنَّ أصالة تعاني من الاكتئاب مما يدفعها للفضفضة عنا يجول في خاطرها.

يذكر أن أصالة حققت نجاحاً لافتاً في ألبومها الجديد "في قربك"، إذ تخطت أغنية "جابوا سيرته" حاجز الـ12 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتضمن ألبومها 10 أغانٍ.