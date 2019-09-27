شكرا لقرائتكم لطيفة التونسية تتخذ قراراً يخص "تاريخها الفني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الفنانة لطيفة التونسية عن قرار يخص تاريخها الفني وأغنياتها التي قدمتها على مدار سنوات طويلة، وكيفية التعامل معها من قبل الغير.

فقد غردت بقرارها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل لتؤكد أنه بما أنها "تعبت" في مشوارها الفني وأنتجت كافة رصيدها وألبوماتها الفنية وكذلك الأغاني المصورة قامت بإنتاجها بمجهودها الفردي، لذلك ستتخذ نفس الموقف الخاص بريما الرحباني، معلنة عن كونها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمن يغني أو يسجل أو يعيد توزيع أي أغنية من الأغنيات الخاصة بها.

ذلك القرار المفاجئ لم تعلن لطيفة عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذه أو التفكير فيه، إلا أنه أحدث انقساما كبيرا لدى جمهورها ومتابعيها عبر "تويتر".

ورأى البعض أن من حقها اتخاذ مثل هذا القرار فيما يخص مسيرتها الفنية، فيما رفض البعض الآخر أنها تتعامل بنفس وجهة النظر الخاصة بالسيدة فيروز، وهو الأمر الذي أحدث جدلا في ساحة التعليقات.