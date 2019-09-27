الأميرة بياتريس تُعلِن خطوبتها على ملياردير إيطالي

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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: زفّ قصر باكينغهام خبراً رسمياً عن خطوبة حفيدة الملكة إليزابيث الأميرة بياتريس البالغة من العمر 31 عامًا على حبيبها المليونير الإيطالي إدواردو مابيلي موززي والبالغ من العمر 34 عامًا. علماً أن الخطوبة تمت في إيطاليا بوقت سابق من هذا الشهر.
يُذكر أن الأميرة العروس ظهرت بفستان أخضر طويل مطبّع بالورود. أما خاتم الخطوبة، فهو من الماس بنقاوة 3.5 قيراطاً، صممه العريس بالتّعاون مع مُصمم المُجوهرات شون لين، بقصةٍ دائرية مُتناسقة يقدّر ثمنه بحوالى 74 ألف دولار.
يشار إلى أن موعد حفل الزفاف سيكون في العام المقبل علماً أنهما أعلنا خطوبتهما بتدوينة جاء فيها: "نتشارك الكثير من الأشياء المُتشابهة والقيم، ونعلم أن هذا سيوقفنا في مكان عظيم للسنوات المقبلة، مليئة بالحب والسعادة... نشعر بالحماس للغاية لبدء هذه المغامرة الحياتية معًا".
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