شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد جوينيث بالترو.. كاتي وينسلت خطفت منها تايتنك وبراد بيت أنقذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر النجمة جوينيث بالترو، واحدة من أهم نجمات هوليود خلال الفترة الأخيرة بسبب الأدوار التي قامت بلعبها وأهم الأفلام التي شاركت فيها، وبالتالى فإن احتفالها بعيد ميلادها حدث خاصا بالنسبة لزوجة الرجل الحديدي فى سلسلة أفلام مارفيل، ما يجعلنا نسلط الضوء عليها من خلال معلومات ربما لم تقرأها من قبل بخصوص النجمة الشهيرة.

1.كانت المرشح الأول للعب بطولة فيلم تايتانيك وشاركت فى تجربة أداء أمام المخرج جيمس ماكرون الذى رآها وجهًا مناسبًا للعب دور البطولة إلا أن النجمة كيت وينسلت حسمت الأمر آنذاك من خلال تجربة أداء أيضًا تمكنت خلالها من الفوز بالدور الذى كان سببًا فى تألقها وشهرتها إلى الآن.



كاتي وينسلت التي فازت بدورها فى تايتانيك

2.تعد واحدة من بين عدد من النجمات اللاتي عانين من التحرش وتحديدًا حينما حاول منتج شهير التحرش بها، وهو "هارفى واينستين" الذى حاول استدراجها إلى غرفته وابتزازها إلا أنها ذهبت على الفور إلى صديقها فى تلك الفترة النجم براد بيت الذي تصدي لتلك المحاولات وعنف هذا المنتج.

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المنتج وجوينيث بالترو

3.سبق وارتبطت بالنجم براد بيت ثم بعدها ارتبطت بنجم آخر هو بن إفليك، ولكنها لم تتزوج بأيٍ منهما وتزوجت من كريس مارتن أحدُ أفرادِ فرقةِ "the British rock group Coldplay" عام 2003، وأنجبت منه طفلين قبل انفصالهما بعد ذلك.