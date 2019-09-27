شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ساخرا من محمد على: الغباء أخطر من الإرهاب.. عايزنا نمشى ورا واحد مش عارف يهرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم محمد رمضان رسالة للمقاول الهارب محمد على، عبر حسابه على تويتر، قائلا "إزاى يمشى الشعب وراء واحد مش عارف حتى يهرب"، فى إشارة منه بظهور محمد على فى أحد الفيديوهات يحمل قلما مكتوب عليه اسم الفندق الذى يعيش به فى الخارج.

وكتب رمضان "يعنى عايز الشعب يمشى وراء واحد مش عارف حتى يهرب، الغباء أخطر من الإرهاب"، ويشارك محمد رمضان اليوم الجمعة، فى مسيرة "حب مصر" الساعة 3 عصرا عند المنصة فى مدينة نصر.

وتخطى فيديو كليب "هما عايزينها فوضى" للنجم محمد رمضان، من إنتاج سينرجى، حاجز 2 مليون مشاهدة فى يومين بعد عرضه يوم الأربعاء فى قناته على "يوتيوب".

وتدورأحداث كليب "هما عايزينها فوضى" حول الأوضاع فى مصر حالياً، التى يعلن من خلاله الفنان محمد رمضان دعمه للدولة المصرية ووقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة ضد محاولات استهدافها.