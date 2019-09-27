- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ماندى مور تصور This Is Us على أحد شواطئ لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة العالمية ماندي مور عددًا من مشاهدها بمسلسل This Is Us على أحد الشواطئ المطلقة على ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهرت مور البالغة من العمر (35 عامًا) وهى تلعب مع إحدى الفتيات الصغيرات وذلك ضمن أحداث العمل .
وقد عرض الموسم الرابع من مسلسل "This Is Us" للمرة الأولى خلال هذا الأسبوع، وقد تضمنت الحلقة عددًا كبيرًا من الشخصيات الجديدة التي لم نرها من قبل بالمواسم السابقة .
يذكر أن ماندي مور قدمت عددًا من الأعمال الفنية الناجحة ومن أبرزها " Swinging with the Finkels " و " Hotel Noir " و " The Advocates " و " Good Session " و " Drunk History و " The Darkest Minds " ، و غيرهم .
خلال تصوير This Is Us (1)
خلال تصوير This Is Us (2)
خلال تصوير This Is Us (3)
خلال تصوير This Is Us (4)
خلال تصوير This Is Us (5)
خلال تصوير This Is Us (6)
خلال تصوير This Is Us (7)
خلال تصوير This Is Us (8)
خلال تصوير This Is Us (9)
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ماندى مور تصور This Is Us على أحد شواطئ لوس أنجلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.