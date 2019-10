شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ماندى مور تصور This Is Us على أحد شواطئ لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة العالمية ماندي مور عددًا من مشاهدها بمسلسل This Is Us على أحد الشواطئ المطلقة على ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهرت مور البالغة من العمر (35 عامًا) وهى تلعب مع إحدى الفتيات الصغيرات وذلك ضمن أحداث العمل .

وقد عرض الموسم الرابع من مسلسل "This Is Us" للمرة الأولى خلال هذا الأسبوع، وقد تضمنت الحلقة عددًا كبيرًا من الشخصيات الجديدة التي لم نرها من قبل بالمواسم السابقة .

يذكر أن ماندي مور قدمت عددًا من الأعمال الفنية الناجحة ومن أبرزها " Swinging with the Finkels " و " Hotel Noir " و " The Advocates " و " Good Session " و " Drunk History و " The Darkest Minds " ، و غيرهم .



