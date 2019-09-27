وفاء موصللي: زواجي من جمال سليمان كان ينقصه النضوج.. كنا صغار و لم اندم

كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 02:44 مساءً - كشفت الممثلة السورية ​وفاء موصللي​ عن تفاصيل زواجها الأول من الممثل السوري ​جمال سليمان​، والثاني من الطبيب سامر جلعوط، حيث اشارت الى انها تفصل الزواج الثاني عن الأول من ناحية التعامل معها.

وقالت موصللي انثاء حلولها ضيفة على برنامج “أكلناها” الذي يقدمه الممثل السوري ​باسم ياخور​: “أفضل زوجي سامر، لأنه علاقتنا كانت منيحة، وارتقينا سوا وأضاف لي على الصعيدين المهني والثقافي”.

وعن زواجها من الممثل السوري جمال سليمان قالت: “كنا صغار.. ولم يكن الاختيار ناضجاً من قبلنا سوياً، ولا أندم على التجربة”.

ورداً على سؤال ياخور بأنها هل تفكر بالزواج، اجابت موصللي بالنفي مشيرة الى أن فكرة الإرتباط من جديد غير واردة لديها.