Sep 27, 2019
يزور الأمير هاري اليوم الجمعة حقلاً نزعت منه الألغام خارج بلدة ديريكو في إقليم كواندو كوبانجو، حيث من المتوقع أن يفجر لغمًا عن بعد وأن يعقد اجتماعات مع أفراد من المجتمع المحلي.
بعدها يسافر هاري إلى هوامبو لزيارة منطقة كانت قد زارتها والدته الراحلة الأميرة ديانا وكانت منطقة ألغام خطيرة في عام 1997 لكنها تحولت الآن إلى بلدة مزدهرة، خاصة ان الاميرة ديانا كانت قد قادت حملة لحظر الألغام على مستوى العالم.
نذكر ان المنظمة البريطانية الخيرية “هالو ترست” ذاع صيتها في إزالة الألغام وذلك بعدما عملت على إزالة الألغام التي خلفتها الحرب الأهلية في أنجولا بفضل صور ديانا وهي ترتدي زيًا واقيًا وتسير بين اللوحات التي تحمل علامة الجمجمة والعظمتين المتقاطعتين الشهيرة الدالة على خطر الموت في هوامبو.
نذكر ان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وطفلهما آرتشي البالغ من العمر أربعة شهور كانوا قد وصلوا إلى جنوب أفريقيا يوم الاثنين في جولة بمنطقة الجنوب الأفريقي وهي أول رحلة خارجية لهم كعائلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير هاري على خطى والدته ويزور مشروعًا لإزالة الألغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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