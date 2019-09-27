محمد فؤاد يصرح أنفقت 80% من ثروتي فدا مصر

القاهرة - لايف ستايل
قال الفنان محمد فؤاد: إنه أنفق 80% من ثروته حتى الآن فدا مصر، وهو شرف عظيم يتمناه كل وطني.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية «النهار»، أنه أنفق معظم ثروته لأجل الوطن، ووصل به الحال أنه لم يجد ما يدفعه لمصاريف بناته لاستلام الكتب الدراسية.
وأوضح محمد فؤاد، أنه فوجئ بكمية الشر التي تبثها بعض الناس الذين كانوا يعيشون على أرض مصر، مضيفًا: "الناس دي مولودين في بقهم معلقة دهب، ومش حاسين بحاجة وجايين يتكلموا عن البلد دلوقتي وهي بدأت تنهض وتمشي في الطريق الصحيح
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