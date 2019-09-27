عمرو سعد يكشف التمثيل مهنة مرهقة واعتزالي الفن وارد

كشف الفنان عمرو سعد حقيقة التصريحات المثيرة للجدل التي وردت في أحد حواراته الصحفية، بأنه سيعتزل عند بلوغه سن الخمسين.

وقال "سعد" خلال لقائه ببرنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة": إن تصريحاته لم يتم ذكرها بدقة في الحوار، مؤكدًا أن ما قاله وقتها إنه يرغب في اعتزال التمثيل مبكرًا، لأن هذه المهنة مرهقة جدًا بالنسبة له، على المستوى النفسي والبدني.

تابع: "ده مش معناه إني لو بطلت تمثيل هسيب الشغلانة لا أنا بحب الصناعة وهشتغل حواليها لأني بعشقها.. لذلك ده مش قرار ده طموح يا رب أقدر أعمله.. أنا من الناس اللي احتمال تعتزل بدري".

Advertisements

يُذكر أن الموسيقار هشام خرما، يحل ضيفًا على حلقة اليوم من برنامج "عين"، ليتحدث عن آخر ألبوماته وعن الديو الجديد مع نجمة عالمية، وكذلك طريقة اختيار موسيقاه.

قد يهمك أيضاً :

عمرو سعد يتهم الراحل يوسف شاهين بـ"الأنانية"