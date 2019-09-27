شكرا لقرائتكم خبر عن عدت سنة.. أغنية Shallow الحائزة على جائزة الأوسكار تكسر حاجز الـ2.3 مليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر عام بالكامل، على طرح الأغنية الشهيرة Shallow للمغنية العالمية ليدى جاجا وبرادلى كوبر من فيلمهما A Star Is Born، والتى نجحت فى خطف العديد من الجوائز العالمية.

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ونجحت الأغنية الشهيرة فى خطف جائزة الأوسكار كأفضل أغنية فى الدورة السابقة عام 2018، بعد أن خطفت الأجواء بالأداء الذى قدمه الثنائى أمام الملايين.

وحققت الأغنية المركز الأول في 21 دولة، وحصلت على 2.3 مليار استماع ومشاهدة فى جميع التطبيقات، وتعتبر أيضًا أكثر أغنية حصلت على جوائز بالتاريخ، من ضمنها جائزة Grammy وجائزة Oscar.