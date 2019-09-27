شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و632 مليون دولار إيرادات فيلم The Lion King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الـ Live Action المعاد إنتاجه The Lion King إيرادات مرتفعة، والتي وصلت إلى مليار و632 مليون دولار منذ طرحه يوم 19 يوليو الماضى، وانقسمت الإيرادات إلى 538 مليون دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومليار و 94 مليون دولار دولار حول العالم.

وكان من المتوقع أن يحظى الفيلم بإيرادات عالية، حيث أنه من أول أفلام ديزنى على طريقة الـ Live Action، وبذلك يكون الفيلم قد تخطى إيرادات فيلم The Beauty And The Beast، عالميا ومحليا، حيث وصلت إلى مليار و 264 مليون دولار أمريكى.

فيلم The Lion King هو إعادة إحياء لنسخته الكرتونية الشهيرة الصادرة عام 1994، والتي ارتبط بها جيل التسعينيات والثمانينيات، ويتتبع فيلم The Lion King قصة سيمبا الشبل الصغيرالذي يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض سيمبا في الكثير من المواقف تعلمه المعنى الحقيقي للشجاعة والمسئولية.

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ويضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثيرمن التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.