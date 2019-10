شكرا لقرائتكم خبر عن سارا جيسيكا باركر تظهر بحذاء "فردة وفرده" في نيويورك..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية سارا جيسيكا باركر " New York City Ballet Fall Fashion Gala " الذي أقيم علي مسرح ديفيد إتش كوتش في مركز لينكولن في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية .

ظهرت سارا جيسيكا باركر ذات الـ ( 54 عام ) مرتديه فستان ذو تصميم اسطوري باللون الفوشيا و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Zac Posen "، وما لفت الأنظار نحو النجمة الشهيرة هو ارتدائها حذاء " فردة وفردة " واحدة باللون الفوشيا والأخرى باللون الذهبي وهو ما لفت أنظار الكثير من عشاق الـfashion .

يذكر أن سارا جيسيكا باركر قدمت عدد هائل من الاعمال الفنية الناجحة، و من أبرزها : " If Lucy Fell " و " Extreme Measures " و" State and Main " و " Strangers with Candy " و " Failure to Launch " و " Here and Now " ، و غيرهم .



