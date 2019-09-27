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شكرا لقرائتكم خبر عن سارا جيسيكا باركر تظهر بحذاء "فردة وفرده" في نيويورك..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية سارا جيسيكا باركر " New York City Ballet Fall Fashion Gala " الذي أقيم علي مسرح ديفيد إتش كوتش في مركز لينكولن في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية .
ظهرت سارا جيسيكا باركر ذات الـ ( 54 عام ) مرتديه فستان ذو تصميم اسطوري باللون الفوشيا و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Zac Posen "، وما لفت الأنظار نحو النجمة الشهيرة هو ارتدائها حذاء " فردة وفردة " واحدة باللون الفوشيا والأخرى باللون الذهبي وهو ما لفت أنظار الكثير من عشاق الـfashion .
يذكر أن سارا جيسيكا باركر قدمت عدد هائل من الاعمال الفنية الناجحة، و من أبرزها : " If Lucy Fell " و " Extreme Measures " و" State and Main " و " Strangers with Candy " و " Failure to Launch " و " Here and Now " ، و غيرهم .
سارا جيسيكا باركر
سارا جيسيكا باركر
سارا جيسيكا باركر في نيويورك
إطلالة جريئة لسارا جيسيكا باركر
سارا جيسيكا باركر (5)
سارا جيسيكا باركر بحذاء فردة وفردة
سارا جيسيكا باركر (7)
سارا جيسيكا باركر
سارا جيسيكا باركر أما عدسات المصورين
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