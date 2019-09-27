شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تعود من رحلة علاجها وتنشر صورة جديدة.." وشها منور " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طمأنت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها و محبيها على حالتها الصحية، و الوعكة التى تعرضت لها أثناء قضائها شهر العسل مع زوجها أحمد فهمى في سنغافورة.

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وذلك بعد نشرها لصورة جديدة لها عبر خاصية ستورى على "إنستجرام"، موجها الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليها، قائلة:" شكرا لكل واحد بجد أنا شوفت كمية حب منكوا و دعاء مشوفتهاش فى حياتى أنا بخير الحمد الله".

وكان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمى قد أقيم مؤخرًا، فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد كبير من النجوم والإعلاميين منهم "أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومنى الشاذلى وعمرو يوسف وكندة علوش، وأشرف عبد الباقى، وهشام ماجد، ولبلبة، وعلاء مرسى، والناقد طارق الشناوى، وعمرو الليثى، وإسلام جمال، وخالد عليش، وحارس الأهلى السابق أميرعبد الحميد، وكريم عفيفى.