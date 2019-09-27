إلهام شاهين عن ابنة شقيقتها: "محبش إنها تقلدني في جرأتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن علاقتها بـ "إلهام" ابنة شقيقتها "إيناس"، خلال استضافتها ببرنامج "أنا وبنتي" مع الفنان شريف منير وابنته أسما، المذاع على قناة ON E.

وقالت شاهين خلال حلقة البرنامج"إن إلهام ابنة شقيقتها شخصيتها جبارة ومحبة للسينما بجنون، وشخصية قوية، وتشبهها في كثير من الأمور".

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وأضافت:"تحب السينما زيي، وتدرسها حاليا، دي نسخة مني بس على أجّن.. وعشان كده أنا خايفة عليها".

وتابعت: "لما تحاول تقلدني أقولها أنا وحشة متعمليش زيي.. يهمني إنها متقلدنيش .. لأن بالتأكيد أنا جرأتي زيادة وحبي للمغامرة عرضني لمخاطر كتيرة جدا محبش حد يعمل زيي".