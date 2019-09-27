سعد لمجرد يستعرض لياقته البدنية في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حمس المطرب المغربي، سعد لمجرد، جمهوره على ممارسة الرياضة ونشر صورة له من داخل الجيم وهو يؤدي التمارين الرياضية، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهر سعد خلال الصورة وهو يستعرض لياقته البدنية، وعلق: "أحلام سعيدة" ولاقت الصورة إعجاب متابعيه. يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد، أغنتيه الجديدة "يخليك للي" والتي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.



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